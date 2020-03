Drone Pomier

Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster

Un concept de drone pour les pompiers

Future Fire Truck - Future Fire Rescue





Future Fire Truck - Future Fire Rescue

Skwatek

Comme si les pompiers avaient le temps de manger des pommes pendant une intervention. Quelle drôle d'idée.

Bowane

Ca va demander combien au contribuable, ça !!

