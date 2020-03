Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Coincée pendant une partie de cache-cache

Une femme est coincée pendant une partie de cache-cache.





Hide and Seek Hilarity || ViralHog

Wamou Re: Coincée pendant une partie de cache-cache

J'ai toujours adoré le concept de filmer un film sur un écran... Ou de prendre une photo d'une photo...

C'est très... 1994.

C'est très... 1994.

Fleur-du-Desert Re: Coincée pendant une partie de cache-cache

On ne voit pas la suite. Si ça se trouve, elle est toujours coincée à l'heure qu'il est.

Avaruus Re: Coincée pendant une partie de cache-cache

@Fleur-du-Desert

Bah non, le mec en bleu l'a totalement décoincée, elle est en train de sortir la tête à la fin...

