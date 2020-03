Un très jeune conducteur plante sa voiture dans une rivière

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40846 Karma: 15768

Seulement quelques minutes après avoir obtenu son permis de conduire, un jeune homme distrait par son téléphone a paniqué en voyant subitement des personnes sur une passerelle et a envoyé sa voiture dans une rivière en donnant un coup de volant. Heureusement, il a pu sortir de son véhicule malgré une épaule déboitée.





Chinese motorist distracted by phone drives car into river when crossing over bridge

