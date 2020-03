Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Comment esquiver un énorme requin blanc un peu trop curieux 2 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5739 Karma: 4404

94d1p 1

Source 1

Source 2



Un requin blanc un peu trop curieux se dirige droit sur un plongeur qui le filme. Ce dernier dévie sa trajectoire en posant simplement sa main sur son nez et en l'orientant ailleurs.





Tu vois @schnapss, ce n'est pas forcément si dangereux de s'approcher des requins. Quand ils ont mangé, qu'on n'est pas sur leur territoire de reproduction ou de ponte, et qu'on ne les excite pas avec de la barbaque sanguinolente, ils deviennent juste de dociles gros poissons.^^

Contribution le : Aujourd'hui 21:41:07