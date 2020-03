Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Timelaps d'une plante qui ne fleurit que la nuit 1 #1

L'épiphyllum à larges feuilles (epiphyllum oxypetalum) est une plante originale qui a deux particularités :

- elle ne fleurit que la nuit,

- elle fane dès le lendemain matin de sa floraison.



Les asiatiques lui ont donné des noms qui illustrent ses particularités : en Chine, son nom tān huá yĭ xiàn signifie "qui dure peu de temps" ; au Japon, son nom gekka bijin signifie "la belle sous la lune". Elle est également souvent appelée "belle de nuit" ou "fleur de lune".





