Une sculpture flottante au dessus d'un parc à Los Angeles

Source de la vidéo



Une sculpture flottante intitulée "Liquid Shards" a été installée au dessus d'un parc de Los Angeles le 28 juillet 2016. Ça date, mais je n'ai pas trouvé de DJP là-dessus.





Ci-après un extrait de

Citation : Liquid Shard was raised on July 28, 2016 as the product of the students of the Los Angeles Visiting School of the Architectural Association in London (AAVSLA) and Poetic Kinetics, an L.A. based company specialising in large-scale art installations and experimental design.







Une photo de la phase d'installation, pour comprendre comment elle est faite :



