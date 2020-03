Une baleine à bosse filmée de très près

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5745 Karma: 4413

Vous navigateur est trop vieux



Source



Un nageur (ou plongeur ?) a eu l'occasion de filmer une baleine à bosses de très très près. On voit son oeil et son corps en détail. C'est marrant, de si près on dirait presque que c'est un truc artificiel en plastique. Sinon, les nombreuses traces que vous voyez sur son corps sont pour beaucoup causées par des cirripèdes ("barnacles" en anglais, des crustacés).



Aller aussi près des animaux n'est évidemment pas recommandé : déjà parce qu'aussi près d'une baleine est dangereux, un humain peut être involontairement blessé voire tué. Ensuite parce que ça fait chier l'animal. Enfin parce que dans certains pays (notamment aux États-Unis, avec Un nageur (ou plongeur ?) a eu l'occasion de filmer une baleine à bosses de très très près. On voit son oeil et son corps en détail. C'est marrant, de si près on dirait presque que c'est un truc artificiel en plastique. Sinon, les nombreuses traces que vous voyez sur son corps sont pour beaucoup causées par des cirripèdes ("barnacles" en anglais, des crustacés).Aller aussi près des animaux n'est évidemment pas recommandé : déjà parce qu'aussi près d'une baleine est dangereux, un humain peut être involontairement blessé voire tué. Ensuite parce que ça fait chier l'animal. Enfin parce que dans certains pays (notamment aux États-Unis, avec l'Acte de protection des mammifères marins ) on peut être verbalisé si on s'approche trop des animaux d'une réserve.

Contribution le : Hier 22:48:52