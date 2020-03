Un pompilidae attaque une mygale + Images d'une attaque de seiche

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5745 Karma: 4413



Tarantula Hawk vs Tarantula



Un pompilidé (appelé tarantula hawk en anglais, pas de nom précis en français semble-t-il) attaque une mygale. Le pompilidé la pique à plusieurs reprises, ce qui finit par totalement paralyser la mygale. Apparemment, ce type précis de pompilidé a un venin extrêmement puissant qui fait partie des venins les plus douloureux pour l'homme.



Les pompilidés sont une famille d'insecte dont la caractéristique principale est d'être des prédateurs exclusifs d'araignées





Infos sur les pompilidés





Une autre vidéo d'un











Puisque je suis dans la prédation, j'ajoute cette vidéo :





Cuttlefish hunt



