Une manucure gratuite faite par des crevettes

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5745 Karma: 4413



Shrimp manicure



À Lembeh Strait en Indonésie, un homme filme des "crevette nettoyeuses" qui viennent nettoyer sa main. Elles se nourrissent des déchets organiques (peaux mortes par ex) qui restent sur notre corps.



Au passage, ce ne sont pas les seuls animaux marins à le faire : j'ai déjà eu une manucure des orteils par des petits poissons dans des lacs. Et sinon, les fameux rémoras qui se collent aux requins, raies et baleines en tout genre.

Contribution le : Aujourd'hui 23:19:39