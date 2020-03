Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un funambule traverse un volcan en activité

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40857 Karma: 15782 Le funambule Nik Wallenda traverse le volcan en activité Masaya au Nicaragua.





Contribution le : Aujourd'hui 13:51:40

Drakkaru Re: Un funambule traverse un volcan en activité

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 3840 Karma: 1810 "un seul faux pas aurait pu le faire chuter de plus de 600m"

Ouai, fin il était quand même arnaché, il serait jamais tombé

Contribution le : Aujourd'hui 14:01:47