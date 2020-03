Options du sujet Imprimer le sujet

Splinter68 Jean Pierre Pernaut a une quinte de toux lors d'un reportage sur le coronavirus 1 #1

Je suis accro Inscrit: 06/01/2010 15:27 Post(s): 1468 Karma: 1931





https://twitter.com/LivaiHeichoo/status/1235902212339089408











https://twitter.com/itssmeeLisa/status/1235901295384502275

Contribution le : Aujourd'hui 13:52:02