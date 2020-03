Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane [FAIL] Un jeune vendeur rate son trick final 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 820 Karma: 1037

Regardez bien la réaction du jeune à la fin...





Source Il semble savoir ce qu'il fait, sauf qu'à la fin, le produit tombe à coté et pas dans le sac plastique.Regardez bien la réaction du jeune à la fin...

Contribution le : Aujourd'hui 14:54:05

Barbatos Re: [FAIL] Un jeune vendeur rate son trick final 2 #2

Je masterise ! Inscrit: 21/11/2014 13:42 Post(s): 3303 Karma: 13577



En tout cas, heureusement qu'il s'est loupé plutôt à la fin et pas au début ! Bah quoi ?En tout cas, heureusement qu'il s'est loupé plutôt à la fin et pas au début !

Contribution le : Aujourd'hui 15:07:24