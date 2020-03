Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un instagrameur rappelle à l'ordre la sécurité de la mairie de Paris 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 821 Karma: 1038 Un véhicule de sécurité de la mairie de Paris s'est garé sur un trottoire. Dylan alias Bob Dylem, un influenceur sur Instagram, rappelle à l'ordre la conductrice et lui demande de déplacer le véhicule.





Contribution le : Aujourd'hui 15:48:02

Cedub Re: Un instagrameur rappelle à l'ordre la sécurité de la mairie de Paris 5 #4

Je suis accro Inscrit: 25/02/2008 13:50 Post(s): 1012 Karma: 803

Un véhicule de sécurité de la mairie de Paris s'est garé sur un trottoire. Dylan alias Bob Dylem, un influenceur sur Instagram, rappelle à l'ordre la conductrice et lui demande de déplacer dégager le véhicule.





Il a beau avoir raison, ca l'empêche visiblement d'être poli..!! Citation :Il a beau avoir raison, ca l'empêche visiblement d'être poli..!!

Contribution le : Aujourd'hui 15:59:13

akrogames Re: Un instagrameur rappelle à l'ordre la sécurité de la mairie de Paris 0 #8

Je suis accro Inscrit: 04/02/2014 12:29 Post(s): 1808 Karma: 460 le mec est tellement malpoli, il devrait faire un petit séjour en GaV pour lui faire comprendre. Il se prend pour qui le type ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:05:27