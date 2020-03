Options du sujet Imprimer le sujet

Scruffy la manif c'est chic, c'est fashion week ! 2 #1

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7389 Karma: 18580 Quand certains montent des barricades, d'autres font des séances photo. Le 3 mars lors du défilé intersyndical contre le recours au 49.3 pour la réforme des retraites, un mannequin posait pour une séance photo à quelques mètres du cortège.





