Des piétons arrosés par des voitures

Car dominant infrastructure must come to an end. This is so unfortunate to watch. Des piétons se font arroser par des voitures en patientant au bord d'une route près d'une grosse flaque d'eau. Ça mouille sévère !Car dominant infrastructure must come to an end. This is so unfortunate to watch. https://t.co/xRDZhHUiw5

