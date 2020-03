Un bain de bouse contre le coronavirus + Gros carambolage sur une route enneigée

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40871 Karma: 15814

En Inde, des hommes prennent un bain de bouse de vache pour lutter contre le coronavirus.





Liveleak.com - To protect themselves from coronavirus these Indians are bathing in cow dung





Un impressionnant carambolage sur une route enneigée près de Rawlins, dans le Wyoming.





Snowstorm Leads to Huge Pileup on Icy Highway || ViralHog

