Tir terminé, sécurité non vérifiée

Don’t stream drunk with a loaded gun next to you https://t.co/2sXKaZbFQG



... mais oublie de retirer le chargeur pendant la manœuvre chargeant ainsi une nouvelle cartouche après avoir éjecté celle dans la chambre.



Contribution le : Aujourd'hui 09:37:15