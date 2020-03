Options du sujet Imprimer le sujet

Élise est bloquée dans un lieu étrange : le musée des souvenirs.





C'est très bien réalisé mais j'ai pas aimé, c'est long, téléphoné et glauque.

Après j'imagine que ça peut toucher des gens ou les faire réfléchir.

