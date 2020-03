Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Des avocats riches en vitamine C 3 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40881 Karma: 15836







Si en Colombia utilizaran este “ingenio” en otras cosas.. seríamos potencia mundial. La section anti-stupéfiant de la police de Santa Marta, en Colombie, a mis la main sur un chargement d'avocats extrêmement riches en vitamine C.Si en Colombia utilizaran este “ingenio” en otras cosas.. seríamos potencia mundial. https://t.co/KYbgBl6MML cocaïne

Contribution le : Aujourd'hui 16:25:00

Skwatek Re: Des avocats riches en vitamine C 1 #7

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40881 Karma: 15836 LeFreund : Tu es tombé dans le piège ! : Tu es tombé dans le piège !

Contribution le : Aujourd'hui 17:03:52

Surzurois Re: Des avocats riches en vitamine C 0 #8

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3492 Karma: 2802 Super leur papier test, t'as directement l'info sur le contenu (même si planqué comme ça y'a peu risque que ça soit du sucre glace !)

Contribution le : Aujourd'hui 17:41:15