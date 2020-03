lumière étrange dans le ciel toulousain

Je viens d'arriver Inscrit: 22/05/2017 20:46 Post(s): 49

euh... y a t'il des toulousains parmi vous qui auraient eu la même idée que moi de fumer une clopes vers 21h ce soir et qui en regardant le ciel direction nord ouest auraient vu comme moi des lumières étrange dans le ciel.

malgré les masses nuageuses, alors que je me perdais dans mes pensées une lumière est apparu dans le ciel, allant de gauche a droite en s'intensifiant de plus en plus et s’arrêtant a droite sur une longueur d'environ 20m (avec la distance inconnu entre moi et la lumière difficile d'avoir une donnée précise) comme une étoile filante ce que je me suis dis au début même si ayant déjà aperçus une étoile filante clairement la traînée est plus large dans ce cas là et le phénomène c'est répété 5 ou 6 fois en descendant perpendiculairement a chaque nouvelle apparition puis caché par les nuages

je ne suis pas du tout ufologue et plutôt les pieds sur terre a ce sujet mais là j'avoue être rester bouche grande ouverte devant ce phénomène...

Contribution le : Aujourd'hui 21:26:30