à vitesse réelle, une rivière de lave se déplaçant incroyablement vite

Une vidéo du photographe Ken Boyer lors de l'éruption du volcan

Kilauea à Hawaï en 2018





