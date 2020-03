The octo bouncer. Auto stabilisation

Je masterise ! Inscrit: 29/02/2016 13:34 Post(s): 2463 Karma: 4122



@espalemit a écrit:

Ne serait-il pas possible que la machine arrive à mettre la balle en l'état de rebond parfait ? C'est à dire avec uniquement l'impulsion pour que le rebond soit conservé mais plus besoin de correction d'angle.



Genre dans une pièce avec 0 courant d'air etc.



Il faudrait une pièce à vide oui.



Sinon c'est impossible, la moindre variation de température change la densité de l'air et entraîne un mouvement chaotique. Citation :Il faudrait une pièce à vide oui.Sinon c'est impossible, la moindre variation de température change la densité de l'air et entraîne un mouvement chaotique.

Contribution le : Aujourd'hui 14:40:38