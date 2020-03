Vol au dessus d'une mine de diamants

Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo

Survol de la mine de diamants à ciel ouvert de Mirny en Russy. La mine "Mir" a été ouverte en 1955.

Elle est profonde de 525 mètres et est large de 1200 m. Actuellement, l'excavation de diamants s'effectue

encore dans la mine mais par des tunnels souterrains.



Contribution le : Aujourd'hui 20:12:48

Ustost

Je m'installe Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 260 Karma: 380 Si j'ai bien compris ils font un gros trou dans la terre pour des diamants.

Contribution le : Aujourd'hui 20:59:43

FffJjj

Je suis accro Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 650 Karma: 383 Mais où est la roche sortie du trou ? Ils n'ont pas extrait 197920337m³ de diamant

Contribution le : Aujourd'hui 21:04:33