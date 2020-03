Coronavirus

Options du sujet Imprimer le sujet

J'ai découvert cette vidéo un peu par hasard, je n'ai pas de source, je ne sais pas qui est la personne qui intervient. Ce que je trouve inquiétant cependant, c'est les chiffres qu'il donne, et la date. C'était il y'a 3 semaines !!!! Nos chiffres d'aujourd'hui sont inférieurs.

Qu'en penser ? Peut être que quelqu'un en sait plus sur qui interviens ?

https://www.youtube.com/watch?v=7r7yXoO8Ago

