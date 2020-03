Un chiot est sur une poule + La grande taille d'un chien

Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane

Un chiot est sur une poule

Un chiot est sur une poule, qui est sur un tabouret en bois, pour accéder à la nourriture sur la table





Source





La grande taille d'un aille d'un chien

Il s'agit d'un Tibetan Mastiff.





FMJ65

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8430 Karma: 2441



2. O, voit surtout qu'il a du poil ! Pour la taillen c'est sûr qu'il n'ait pas nain mais quid par rapport à un Mastiff, un Saint Bernard ou un Terre-neuve ?? 1. C'est bôôô l'entraide !2. O, voit surtout qu'il a du poil ! Pour la taillen c'est sûr qu'il n'ait pas nain mais quid par rapport à un Mastiff, un Saint Bernard ou un Terre-neuve ??

