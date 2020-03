Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane La magie d'un barman 3 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 832 Karma: 1050





Source Un barman fait un tour de magie avec 3 shakers et ses citrons.

Contribution le : Aujourd'hui 09:57:07

FMJ65 Re: La magie d'un barman 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8430 Karma: 2441 Très bon ! Il va en toucher des pourboires avec ça !

Contribution le : Aujourd'hui 10:38:38