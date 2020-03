Double demande en mariage

Options du sujet Imprimer le sujet

Source Une femme a une surprise pendant sa demande en mariage. A Disneyland, une femme a profité d'une pause photo pour demander son copain en mariage. Surpris en voyant l'écrin dans la main, son copain sort son écrin de son sac et se met à genou.

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1781 Karma: 1429 Tellement conventionnels, qu'ils ont eu la même idée.

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 10446 Karma: 3655 Au moins ils étaient d'accord.

En lisant la description, j'avais compris que la fille demandait à son copain (qu'on ne voit pas) et le mec à sa copine (qu'on ne voit pas davantage.)

