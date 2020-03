Lombricompostage en timelapse

Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64910 Karma: 27378 Un composteur à 3 compartiments, avec de gauche à droite des feuilles, du carton et du papier





3-chamber Carbon-only WORM BIN 100-Day TIME-LAPSE - FAST - vermicomposting

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 6310 Karma: 2684 Impressionnant.

J'aurais bien aimé avoir quelques commentaires d'explication.

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1782 Karma: 1431 ça bosse bien ces bestiaux.

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 5475 Karma: 2147 Ils y arrivent même avec le carton et papier je ne savais pas que c'était possible .



Autant leur filer des déchets radioactifs peut qu'il y arriveront .

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7412 Karma: 18626 Quelqu'un a une explication pour l'ajout de glace?

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5435 Karma: 1521

@Loom- a écrit:

.........



Autant leur filer des déchets radioactifs peut qu'il y arriveront .



Je ne vois pas Ce que tu veux dire ?



Je ne vois pas Ce que tu veux dire ?

J'ai un bac à composte dans le jardin , j'y jette tout les déchets végétaux et je n'arrives pas à le remplir, les lombrics sont plus rapides que moi.

@Scruffy a écrit:

Quelqu'un a une explication pour l'ajout de glace?



Faire un apport d'eau étalé dans le temps pour ne pas noyer les verres.



Citation :

@Loom- a écrit:

Ils y arrivent même avec le carton et papier je ne savais pas que c'était possible .



Autant leur filer des déchets radioactifs peut qu'il y arriveront .



Faire un apport d'eau étalé dans le temps pour ne pas noyer les verres.

Le carton est une source de carbonne. C'est souvent utilisé pour équilibrer les compostes trop azotés. Il faut par contre éviter les cartons qui transites en internationnal. Ils sont souvent traités avec des fongicides et d'autres trucs chimiques.

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13586 Karma: 15718 @Scruffy L'eau s'écoule au goutte à goutte, au lieu de verser directement de l'eau qui irait rapidement au fond.

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7412 Karma: 18626 @Staffie @CrazyCow merci pour les explications

