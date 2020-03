Un automobiliste pressé double sur la bande d'arrêt d'urgence + Un renne charge

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64910 Karma: 27378

Un automobiliste pressé double sur la bande d'arrêt d'urgence et se prend une voiture de police à Stockton, Californie





Speeding Vehicle Causes Serious Smash || ViralHog



Un renne charge un randonneur en Russie





Reindeer Charges at Hiker in the Tundra || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 12:01:17