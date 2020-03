Faire du vélo dans un métro + Diner romantique + Bière cul sec

Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 836 Karma: 1067 Faire du vélo dans un métro

Un jeune idiot fait le vélo dans un rame dé métro. Il chute et brise la vitre.





Diner romantique





Bière cul sec

Une homme et sa copine font un concours de bière cul-sec. Seule la femme tient le coup, l'homme s'effrondre.





