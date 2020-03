Options du sujet Imprimer le sujet

schnapss l'histoire de la Pologne pendant la 2de guerre mondiale 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2005 17:11 Post(s): 3923 Karma: 753 quelqu'un peut il trouver une version sous titrée (francais ou anglais)

je trouve ça bien fait. et ça m’intéresse pour ma culture.





Niezwyciężeni - historia Polski

Contribution le : Aujourd'hui 14:39:19