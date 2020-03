Options du sujet Imprimer le sujet

vivaberthaga suisse moi level expert!!! 6 #1

Je suis accro Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 834 Karma: 741 Quelques nouvelles de @stylefree





300 jours seul sur une Ile

Contribution le : Aujourd'hui 15:56:14

Scruffy Re: suisse moi level expert!!! 2 #2

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7417 Karma: 18632 Pour faire ce genre d'expérience il faut avoir une sacrée paire de cou... mais aussi une petite case en moins

Contribution le : Aujourd'hui 16:51:36

vivaberthaga Re: suisse moi level expert!!! 1 #3

Je suis accro Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 834 Karma: 741 @Scruffy Mais cette petite case en moins au départ ne pourrait-elle pas devenir une grosse case en plus à l'issue de cette expérience? Genre un angle de vue sur sa propre vie et son environnement difficilement perceptible par quiconque n'étant pas passé par ce genre d’expérience de vie...

Contribution le : Aujourd'hui 17:13:41

Scruffy Re: suisse moi level expert!!! 0 #4

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7417 Karma: 18632 @vivaberthaga Qu'on soit bien daccord: je respect énormément le défit !!! Mais.... je passe

Contribution le : Aujourd'hui 17:19:44