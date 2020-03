Options du sujet Imprimer le sujet

Cf. cette page du topic



Quand un nouveau arrive sur le Wiki :

1 Il peut bien cliquer sur "se connecter" en haut à droite (1).

2. Il existe bien l'option "se connecter" (2) pour un membre déjà inscrit sur le Wiki, mais pas "s'inscrire" ou truc du genre pour un nouveau membre :





3. Pour un nouveau venu, en cliquant alors "mot de passe oublié" il tombe sur une page avec un lien "créez un nouveau compte". Mais ça ne marche pas









Questions :

- C'est fait exprès ? (genre pour l'instant seuls certains membres ont le droit de se connecter au Wiki et donc y modifier des pages ?)

- Problème technique ?

Re: Problème Wiki Koreus : les membres ne peuvent pas s'inscrire dessus

Je m'installe Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 433 Karma: 427 Bowane qui utilise toute la bande passante des serveurs



Je plaisante bien-sûr @Bowane, c'était un clin d’œil au post où tout le monde t'accable...



@qui utilise toute la bande passante des serveursJe plaisante bien-sûr @, c'était un clin d'œil au post où tout le monde t'accable...Effectivement, rien n'est précisé quant à un éventuel privilège nécessaire pour poster sur le Wiki...

Re: Problème Wiki Koreus : les membres ne peuvent pas s'inscrire dessus

à moins que ce ne soit les inscriptions en général qui soient bloquées ? Les inscriptions des nouveaux visiteurs sur le site sont également bloquées/désactivées depuis une semaine... ou alors ça n'a rien à voir ?

