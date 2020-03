Options du sujet Imprimer le sujet

21210 La comparaison effrayante entre un personnage imaginé par Stephen King il y a 40ans et Trump 4 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 3759 Karma: 2020 Raconté par Stephen King lui même





Contribution le : Aujourd'hui 17:53:07