Le plus grand réducteur mécanique au monde

Ce véritable chef d’oeuvre n’est autre que le plus grand réducteur à engrenages que vous n’ayez jamais vu. Il nécessiterait plus d'énergie qu'il n'en existe dans l’univers observable pour que la dernière roue dentée fasse un tour complet. Une création de l’artiste Daniel De Bruin, inspirée de la "Machine with Concrete" d’Arthur Ganson.



Le 1er mars 2020, Daniel fêtait ses (exactement) 1 milliard de secondes (31.709791984 ans). Pour marquer cela, il a construit cette machine qui permet de se rendre compte de l’immensité du nombre « gogol » (ou googol). En mathématiques, un gogol est un entier naturel correspondant à 10^100 (soit 1 suivi de cent zéros). Un nombre plus grand que la quantité d’atomes présents dans l’univers connu.



Ce réducteur mécanique possède des assemblages de roues dentées donnant chacun un rapport de réduction de 1/10. Étant donné qu’il y a 100 roues dans le train d’engrenages, il faudrait faire tourner la première 10^100 fois pour que la dernière effectue une seule révolution. Mieux encore, cela nécessiterait plus d'énergie que celle théoriquement disponible dans l'univers observable (10^70 joules) — en admettant qu’une rotation complète de la première roue nécessite 1 Joule. Bref, une oeuvre géniale, il faut l’avouer.

