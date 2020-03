Options du sujet Imprimer le sujet

poussinlex Chant tsigane pour la fête de Saint George 4 #1

Je masterise ! Inscrit: 28/09/2013 22:55 Post(s): 4275 Karma: 1250

Ederlezi



C'est un peu vieux mais je fais dans le poste de chants ethniques en ce moment, j’hésite à ouvrir un topic unique où on pourrait regrouper tous ces chants qui sortent des tripes.



Votre avis?



Labise.



Ps: vous l'avez reconnue?

Contribution le : Aujourd'hui 19:34:01

gazeleau Re: Chant tsigane pour la fête de Saint George 0 #2

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1788 Karma: 1437 le petit sur son escabeau qui donne de sa voix aussi ^^

Contribution le : Aujourd'hui 19:39:00

Vassili-Zaistev Re: Chant tsigane pour la fête de Saint George 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 11/07/2014 10:27 Post(s): 2166 Karma: 856 Je connais une chanson corse très belle, mais pas sûr que ce soit vu comme "ethnique".

Contribution le : Aujourd'hui 20:09:00

Avaruus Re: Chant tsigane pour la fête de Saint George 0 #4

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5776 Karma: 4466 @poussinlex

Ok, j'ai eu des frissons.



Je trouve que c'est une bonne idée un topic de musiques "du monde" (enfin moi c'est comme ça que je les appelle, mais c'est un nom trop large), si ça n'existe pas déjà.

Contribution le : Aujourd'hui 20:16:07