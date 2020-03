Des pattes dans la neige + Dinosaure vs Chien

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40886 Karma: 15853 Au cours d'une descente, un skieur rencontre une paire de jambes qui dépasse de la neige.



Un dinosaure veut faire peur à chien mais tombe sur un mauvais client.





Blue Raptor and Service Dog are Friends || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 19:51:37