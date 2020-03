motards inconscients

Je suis accro Inscrit: 14/10/2015 12:55 Post(s): 1101 Karma: 308

@defds Grave 142 pour 80 contre un sens inverse



On n'est jamais trompe la mort trop longtemps... Il à pas l'air trop bien à la fin, avec casque complétement enfoncé et ses membres dans tous les sens. Je suis motard et la moto n'est pas un jouet. Et jamais au grand jamais l'homme ne gagne contre une machine mal maitrisée.



Un inconscient sur une moto, c'est un suicidaire et rien d'autre. Si ils s'étaient percutés en début de vidéo, il y avait potentiellement 4 morts.

Contribution le : Aujourd'hui 21:55:14