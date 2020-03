Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Restauration d'une vieille peinture 2 #1

Bowane





Source Julian Baumgartner restaure les vieilles peintures. Ici, une de ses exemples.

Petis Re: Restauration d'une vieille peinture 1 #2

Petis

Alors qu'avec Photoshop, une balance des couleurs, un contraste et puis c'est bon

fluffy Re: Restauration d'une vieille peinture 0 #3

fluffy

Raciste... Tout ça parce qu'elle était trop bronzée !

