Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane [FAIL] Grimper une porte ouverte 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 845 Karma: 1074





Source Un type grimpe sur une porte... alors qu'elle est ouverte.

Contribution le : Aujourd'hui 14:08:04

Staffie Re: [FAIL] Grimper une porte ouverte 0 #4

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 825 Karma: 884 Pourquoi passer par dessus si la porte est ouverte ?

Contribution le : Aujourd'hui 14:46:55