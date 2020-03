Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Olivier Veran t'explique la stratégie du gouvernement contre le coronavirus

Je masterise !



Olivier Véran - #SoireeBFMTV | Nous avons un objectif : freiner la propagation du #coronavirus. Une image vaut mille mots, voici donc un schéma pour vous expliquer notre stratégie Olivier Véran - #SoireeBFMTV | Nous avons un objectif : freiner la propagation du #coronavirus. Une image vaut mille mots, voici donc un schéma pour vous expliquer notre stratégie

gonorrhus Re: Olivier Veran t'explique la stratégie du gouvernement contre le coronavirus

Je suis accro







Darius Rochebin - PS pour le sourire. @DidierPittet si clair sur le coronavirus est la sommité mondiale du lancement du gel hydroalcoolique. Son "défaut" selon Butor qui fut notre maître à tous deux: "Vous avez trop l'accent genevois. Je ne vous mets pas la note maximale." Il semblerait qu'il a un petit peu plagié un médecin passant dans une autre émissionDarius Rochebin - PS pour le sourire. @DidierPittet si clair sur le coronavirus est la sommité mondiale du lancement du gel hydroalcoolique. Son "défaut" selon Butor qui fut notre maître à tous deux: "Vous avez trop l'accent genevois. Je ne vous mets pas la note maximale."

