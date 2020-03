Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40900 Karma: 15873 Une personne avec un masque à gaz fait une mauvaise blague à un homme dans une rue de Téhéran, en Iran.





Une fille fait un tour de magie avec une couverture.



fesses cul

Contribution le : Aujourd'hui 18:19:09

PurLio Re: Blague coronavirus + Magie avec une couverture 2 #2

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10600 Karma: 9498 2) Je m'attendais à une chute, à ce qu'elle se prenne le coin du meuble, un truc du genre. Mais le tour est magique, j'suis sur le cul !

Contribution le : Aujourd'hui 18:21:11

Format_c Re: Blague coronavirus + Magie avec une couverture 0 #3

Je m'installe Inscrit: 25/11/2004 14:55 Post(s): 197 Karma: 162 J'ai pas pigé la première vidéo. Il lui met quoi sur le front avant de le tirer ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:52:49

Scruffy Re: Blague coronavirus + Magie avec une couverture 0 #5

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7430 Karma: 18656 1)) heu... il me semble que le type est un peu attardé ... La "blague" n'est pas très drôle du coup...

Contribution le : Aujourd'hui 19:09:04

Avaruus Re: Blague coronavirus + Magie avec une couverture 0 #6

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5810 Karma: 4490





2)Je ne comprends pas le tour de magie. Par contre je n'ai pas trouvé la vidéo désagréable.





Dis-donc Skwatek, tu ne te dévergonderais pas à nouveau depuis que tu n'es plus modo ?^^ 1)Attardé ou pas, je ne trouve pas cette vidéo drôle. Mais alors pas du tout. Le mec est clairement dans les âges les plus sensibles au virus. Franchement nul.2)Je ne comprends pas le tour de magie. Par contre je n'ai pas trouvé la vidéo désagréable.

Contribution le : Aujourd'hui 19:16:47