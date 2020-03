Index des forums Koreus.com Software et Réseaux Client de messagerie sécurisé et chiffré Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je voudrais migrer mon adresse mail principale vers une messagerie "qui respecte plus la vie privée". Actuellement, elle est chez Google, et comme je n'ai aucune confiance en eux et que je n'aime pas du tout certaines de leurs méthodes (malgré la grande qualité de leurs produits), je veux changer de client de messagerie électronique.



Pour le moment, je me suis intéressé à ProtonMail, Tutanota et Mozilla Thunderbird.



J'ai lu



Sinon j'ai lu sur Tutanota que c'était globalement un bon service.



Quant à Thunderbird, j'ai vu que l'on pouvait ajouter un chiffrement grâce à une extension.





Maintenant, j'en viens à quelques question :

Que pensez-vous de ma démarche ?

Est-ce que c'est vraiment utile pour moi de quitter Google, ou du moins de chercher absolument une boite mail chiffrée ?



Parce que d'après ce que j'ai lu, le chiffrement implique que l'on ne peut communiquer avec d'autres boites mails classiques sans leur imposer d'utiliser un code pour déchiffrer nos messages ou chiffrer les leurs (pas sûr de ce dernier). Et je ne me vois pas imposer, par ex, à tous mes amis et ma famille de faire ça pour la seule raison que je veux une boite chiffrée (ou du moins plus protégée).



Est-ce que Thunderbird propose déjà une protection suffisante ? Par exemple, est-ce que le contenu des mails est facilement accessible ?



Éventuellement, connaissez-vous d'autres clients messageries qui protègent efficacement sans forcément chiffrer ?





