Un robot sous-marin pour diminuer la population d'une espèce invasive

En Floride, les politiques se sont tournés vers une méthode efficace pour réduire drastiquement la population de rascasses, qui devient invasive et menace l'équilibre des récifs coralliens du coin. En effet, ces poissons n'ont que très peu de prédateurs dans les eaux américaines et mangent des petits poissons essentiels la bonne santé et donc à la vie des récifs coralliens locaux.



Pour régler le problème, une équipe contrôle depuis la surface un robot nommé "Reef sweeper" (Nettoyeur de récifs), qui peut descendre jusqu'à 300 mètres et tuer ~150 rascasses par plongée.

Contribution le : Aujourd'hui 22:10:23