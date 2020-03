Un ouvrier frôle la mort sur un chantier

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5831 Karma: 4508





Un ouvrier est en train de faire je sais pas trop quoi en haut d'un bâtiment en construction, quand une plaque se détache du machin qu'il manipulait et l'emporte dans le vide. Heureusement, il parvient à se retenir à un truc et reste pendu dans le vide jusqu'à ce que ses collègues viennent l'aider et le sortent de cette situation somme toute bien inconfortable.

Hier 23:03:17