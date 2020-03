Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 3772 Karma: 2027 Alors qu'il tente de réparer quelquechose dans une armoire électrique, un poissonnier ne voit aucun problème à marcher en chaussures de ville sur le poisson qu'il vend...



Beurk.... C'est ptet comme ça que naissent les virus.





Fish Market in NYC Chinatown

Contribution le : Aujourd'hui 23:37:11

PurLio Re: Un poissonier marche sur son propre poisson dans Chinatown de New York 0 #3

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10608 Karma: 9508 DJP, et ça sent le bon vieux réupload avec seulement une 20aine de vues. Mais je ne parviens pas à le retrouver, ça date au moins de 2018 cette affaire.

Contribution le : Aujourd'hui 23:51:20