Tchairo Problème lecture vidéo twitter

Bonjour,depuis quelques temps, je n'arrive plus à lancer les vidéo Twitter. (Alors qu'auparavant ça fonctionnait :/)

