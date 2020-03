Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Lancer de bo-shuriken 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3189 Karma: 4625 Pour avoir tenté le lancer de couteaux, je trouve que le mec a du skill...et puis là y a peu de blabla mais beaucoup de tchoc tchoc.



Lancer de bo shuriken / bo shuriken throwing

Staffie Re: Lancer de bo-shuriken 0 #2

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 827 Karma: 890 Forcement, ça rentre mieux que des kunais de 50 grammes à la Naruto

