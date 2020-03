Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Les avions forment le chiffre "69" 2 #1

Source Les avions de l'armée de l'air philippine forment le chiffre "69" en célébration de leur 69ème anniversaire à la base aérienne de Clark à Pampanga.

Contribution le : Aujourd'hui 09:32:07