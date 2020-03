Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Coronavirus: la folie des gens pour du papier toilette 2 #1

Bowane





Source En Australie, la caméra d'un magasin saisit la folie des gens qui stockent du papier toilette.

pigme Re: Coronavirus: la folie des gens pour du papier toilette 0 #2

pigme

Au pire, ils peuvent se laver le cul avec un tissus et le rincer à chaque fois...

carpet_bombing Re: Coronavirus: la folie des gens pour du papier toilette 0 #3

carpet_bombing

Dans 80 ans quand des historiens/scientifiques étudieront comment nous avons réagis face au Corona virus, on passera vraiment pour des cons.

Sven9228 Re: Coronavirus: la folie des gens pour du papier toilette 1 #5

Sven9228

@carpet_bombing a écrit:

Dans 80 ans quand des historiens/scientifiques étudieront comment nous avons réagis face au Corona virus, on passera vraiment pour des cons.



Ah ? Parce que moi j'ai pas besoin d'être historien pour me rendre compte dès aujourd'hui que nous sommes con. xD Citation :Ah ? Parce que moi j'ai pas besoin d'être historien pour me rendre compte dès aujourd'hui que nous sommes con. xD

